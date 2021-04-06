Взрыв в центре Донецка 6 апреля: В МВД ДНР прокомментировали утреннее происшествие

Правоохранители проводят проверку. Фото: МВД ДНР

В Министерстве внутренних дел ДНР рассказали подробности утреннего происшествия в Калининском районе Донецка. По данным правоохранителей, 36-летний местный житель направлялся на работу, когда обнаружил предмет, похожий на взрывное устройство. Мужчина решил осмотреть находку, в результате чего прогремел взрыв.

— Любопытство привело потерпевшего к повреждению руки, — говорится в сообщении полиции.

По данному факту правоохранители проводят проверку

В связи с произошедшим в ведомстве в очередной раз призывают граждан соблюдать меры безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов. В первую очередь категорически запрещается трогать, вскрывать или передвигать подозрительный предмет. Также не рекомендуется использовать рядом мобильный телефон. Лучше отойти на безопасное расстояние и только после этого связываться с МВД и МЧС. После чего лучше предпринять меры для ограждения опасного предмета.

— Уважаемые граждане, чаще проводите беседы со своими детьми, близкими и родственниками на данную тему, и помните, что любой, даже на первый взгляд обычный предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность, — отметил начальник полиции общественной безопасности Калининского районного отделения донецкого городского управления МВД ДНР Евгений Домашенко.

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