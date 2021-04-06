ГИА в ДНР 2021: Изменен формат проведения экзаменов

ГИА в ДНР 2021 будет сдаваться в соответствии с российскими стандартам ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции было решено изменить технологическую схему проведения ГИА в ДНР 2021. О внесенных поправках сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Республики.

— В 2021 году ГИА проводится в форме государственного экзамена, вводится понятие «Единого республиканского экзамена» (ЕРЭ), а именно: Единый республиканский экзамен по русскому языку и Единый республиканский экзамен по учебным предметам по выбору, — говорится в сообщении.

Причем оценка ЕРЭ по русскому языку приравниваются к итогу ГИА по данному предмету и результату вступительного испытания при приеме на обучение в образовательные организации высшего профессионального образования.

Другими словами, выпускникам 9-х классов необходимо сдать обязательный государственный экзамен по двум учебным предметам – русскому языку и математике. Для выпускников 11-х классов система немного другая. Если они не планируют поступать в образовательные организации высшего профессионального образования, достаточно пройти ГИА по русскому языку в форме государственного экзамена, а вот для поступления в ВУЗ необходимо участие в ЕРЭ.

— ЕРЭ по учебным предметам по выбору сдается на добровольной основе по выбору участника ГИА. Количество учебных предметов по выбору не ограничено, — добавили в Минобразования.

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