В подъезде жилого дома в Донецке произошёл взрыв

Мужчина, который нашёл взрывчатку, был доставлен в больницу Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В подъезде жилого дома в Калининском районе Донецка произошёл взрыв. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

- В Калининском районе в подъезде дома по улице Овнатаняна, 20-а произошел взрыв. Мужчина обнаружил пакет, в котором оказалось взрывное устройство, - говорится в сообщении.

Мужчина, который нашёл взрывное устройство, был госпитализирован.

Алексей Кулемзин напомнил базовые правила поведения при обнаружении неизвестных предметов. В этом случае жителям необходимо немедленно сообщать о находке в правоохранительные органы Республики.

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