Погода в Донецке на день: 6 апреля температура воздуха прогреется до +11

6 апреля температура воздуха в Донецке прогреется до +11 Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Во вторник, 6 апреля, погода в столице Донецкой Народной Республики будет прохладной утром и вечером, и теплой днем. По прогнозу синоптиков температура воздуха будет колебаться от 0 градусов до +11.

- В Донецке облака освободят к утру небо от своего присутствия, но днем опять ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть., - говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Утром температура воздуха покажет 0 градусов, днем столбик термометра подымится – до +11 градусов, вечером столбик термометра зафиксирует +5 градусов.

Скорость ветра до 24 метров в секунду.

Народный прогноз: В старину приметили: если ночь на Захария теплая - весна дружная будет; если сойдет к этому дню снег, значит насовсем, если нет - пролежит еще неделю.

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