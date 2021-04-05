В ДНР начнет работу Единая оперативная диспетчерская скорой помощи

В Донецке уже запустили пилотный проект
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В Донецкой Народной Республике начнет работу Единая оперативная диспетчерская скорой помощи. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства ДНР Владимир Антонов.
- На сегодняшний момент сотрудники уже закончили строительные работы, провели все коммуникации, закупили новую мебель и обновили автомобильный парк машин скорой помощи, - говорит он. - Сейчас специалисты продолжают проводить подготовительные мероприятия по установке современного технического оборудования и настройке программного комплекса диспетчерской.
Антонов отметил, что подобный пилотный проект уже запущен в Донецке.
- Проходит его полная апробация, также проводится тестирование всех технических возможностей. К примеру, ежедневно только с территории столицы Республики поступает более 500 звонков, а все бригады скорой помощи работают с новым программным обеспечением, – рассказал Владимир Антонов.
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