В ДНР начнет работу Единая оперативная диспетчерская скорой помощи

В Донецке уже запустили пилотный проект Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике начнет работу Единая оперативная диспетчерская скорой помощи. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства ДНР Владимир Антонов.

- На сегодняшний момент сотрудники уже закончили строительные работы, провели все коммуникации, закупили новую мебель и обновили автомобильный парк машин скорой помощи, - говорит он. - Сейчас специалисты продолжают проводить подготовительные мероприятия по установке современного технического оборудования и настройке программного комплекса диспетчерской.

Антонов отметил, что подобный пилотный проект уже запущен в Донецке.

- Проходит его полная апробация, также проводится тестирование всех технических возможностей. К примеру, ежедневно только с территории столицы Республики поступает более 500 звонков, а все бригады скорой помощи работают с новым программным обеспечением, – рассказал Владимир Антонов.

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