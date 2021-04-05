В НМ ЛНР сделали заявление о применении Украиной ударных беспилотников

Украинская армия продолжает стрелять по Республикам. Фото: Штаб ООС

После вступления в силу Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вооруженные формирования Украины шесть раз применяли ударные беспилотники по территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- С момента вступления в силу комплекса дополнительных мер по контролю соблюдения режима прекращения огня украинская сторона шесть раз применяла беспилотные летательные аппараты ударного типа по территории Республики.

Отмечается, что в результате применения ударных БПЛА двое военнослужащих Народной милиции ЛНР получили ранения.

Напомним, в результате взрыва боеприпаса, сброшенного с украинского беспилотника по поселку Александровское - погиб ребенок 2016 года рождения, получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 года рождения, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь.

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