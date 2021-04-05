ВСУ разместили бронетехнику у жилых домов в Счастье

ВСУ продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов (Архив). Фото: Штаб ООС

Украинские вооруженные формирования продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили о фиксации нахождения бронетехники ВСУ в поселке Счастье

- В зоне ответственности 80-й бригады ВСУ наши наблюдатели продолжают фиксировать нахождение двух бронетранспортеров вблизи жилых домов по улице Песчаной в населенном пункте Счастье, – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что размещение киевскими силовиками вооружения и военной техники в населенных пунктах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.