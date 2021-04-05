Целые сутки ВСУ не стреляли по территории ДНР

5 апреля ВСУ возобновили обстрелы. Фото: Штаб ООС

За прошедшие сутки (с 3.00 4 апреля до 3.00 5 апреля) вооруженные формирования Украины не вели стрельбу по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки со стороны ВФУ нарушений бессрочного режима прекращения огня не зафиксировано, - говорится в сообщении.

В СЦКК сообщили, что за этот отчетный период был зафиксирован взрыв в районе подконтрольного украинской армии населенного пункта Шумы под Горловкой.

Утром, 5 апреля, глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что киевские силовики обстреляли поселок шахты имени Гагарина. В результате стрельбы повреждено два дома.

Напомним, что в результате применения украинской армией ударного беспилотника по поселку Александровское, по Енакиево, погиб ребенок и ранена женщина.

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