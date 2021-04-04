В ЛНР от взрывного устройства украинских военных пострадал мирный житель

Сброшенные с украинских беспилотников взрывные устройства являются серьезной угрозой для жизни мирного населения. Фото: штаб «ООС»

Жертвой взрывного устройства, сброшенного киевскими силовиками с помощью беспилотного летательного аппарата в окрестностях села Николаевка, стал мирный житель. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

- На берегу реки Северский Донец в районе населенного пункта Николаевка на неизвестном взрывном устройстве, сброшенном боевиками 80-й бригады с помощью беспилотника, подорвался мирный житель, - рассказали в оборонном ведомстве.

В результате взрыва мужчина получил множественные осколочные ранения и был доставлен в больницу. Представители Республики призвали международных наблюдателей отреагировать на преступные действия украинской стороны.

- В очередной раз акцентируем внимание на недопустимость беспорядочного минирования местности украинскими боевиками. Сброшенные с украинских беспилотников взрывные устройства являются серьезной угрозой для жизни мирного населения, проживающего в прифронтовых районах, - добавили в НМ ЛНР.

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