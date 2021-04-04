За сутки коронавирус обнаружили у 32 жителей ДНР

Уже ровно год, как в Республике была объявлена пандемия Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике врачи зафиксировали 32 новых случая заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Медики провели 110 исследований, в ходе которых выявили 24 случая заболевания, а у восьми пациентов диагноз «COVID-19» установили после сдачи анализов, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что от коронавируса в Республике умерли еще восемь человек. Кроме того, по результатам экспресс-тестов врачи определили, что 20 жителей переболели этой инфекцией раньше. Всего с 18 марта был зафиксирован 671 такой случай.

С учетом последних данных, в Донецкой Народной Республике подтверждены 29 624 случая заражения COVID-19. Лечение продолжают 6 127 человек, полностью выздоровели 21 223 пациента, умерли от болезни 2 274 жителя Республики.

Читайте также

Медики из Луганска провели прием в прифронтовых поселках

Врачи побывали в Анненке и Южной Ломоватке, где обследовали более 450 жителей (подробнее)