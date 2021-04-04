Киев хочет принудительно направить в ВСУ 6,5 тысяч человек

В Украине мало желающих заключить с армией контракт. Фото: штаб «ООС»

Для укомплектования воинских подразделений ВСУ Киев планирует принудительно направить в армию 6,5 тысяч человек. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

По его словам, это позволит сделать принятый Верховной Радой Украины закон, который разрешает без объявления мобилизации принудительно привлекать граждан к воинской службе. Представитель оборонного ведомства считает, что такая мера станет для Киева лишь временным решением проблемы. В Украине мало желающих заключить с армией контракт. И не только первый.

- Украинские солдаты, разочарованные в условиях службы, низком денежном довольствии и отношении командования, отказываются повторно заключать контракты. Прокуратуры и суды завалены жалобами от украинских военных на противоправные действия командиров, которые таким способом пытаются удержать личный состав, - заявил он.

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