Медики из Луганска провели прием в прифронтовых поселках

Прием жителей осуществляет бригада врачей Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки. Фото: mir-lug.info

Для людей, проживающих в прифронтовых и отдаленных населенных пунктах Луганской Народной Республики, врачи из Луганска проводят выездные медицинские приемы. Недавно они провели более 450 обследований жителей двух поселков под Брянкой. Об этом сообщил руководитель выездной бригады Валерий Бибик.

- Побывали в поликлинике поселка Анненка, где обслуживаются жители близлежащих малых населенных пунктов, и поликлинике поселка городского типа Южная Ломоватка. За два выезда наши специалисты осуществили более 450 обследований и произвели более 650 инструментальных и лабораторных исследований, - рассказал он.

В результате более двадцати человек, обратившихся к врачам, направили в республиканские больницы и городские клиники - для более тщательного обследования и стационарного лечения, а одному пациенту оказали экстренную медицинскую помощь.

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