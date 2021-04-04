За неделю Украина обстреляла 17 населенных пунктов ДНР

Противник все чаще применяет крупнокалиберное оружие. Фото: штаб «ООС»

За прошедшую неделю по территории ДНР военнослужащие ВСУ открывали огонь 24 раза. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- За неделю украинские боевики двадцать четыре раза нарушили комплекс дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня. Противник совершал огневые провокации с применением 120 и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия, - рассказал представитель оборонного ведомства Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что в этот период под обстрелами украинских войск оказались 17 населенных пунктов - это окраины Донецка, Ясиноватой и Горловки, а также несколько прифронтовых сел на юге страны.

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