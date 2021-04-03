В Мариуполе два осла попрошайничают у водителей прямо на дороге

Ослы не пропускают машины пока им не дадут поесть. Фото: mrpl.city

В Кальмиусском районе Мариуполя на улице Заозерной двое ослов периодически выходят на автомобильную дорогу, чтобы попросить еду у водителей автомобилей. Об этом сообщают городские сайты.

Внезапно выбегающие на оживленную трассу животные могут спровоцировать ДТП и погибнуть. Поэтому водители обратились в полицию. Стражи порядка пока приняли информацию к сведению.

Местные жители рассказывают, что ослы находятся на самовыгуле не впервые. Кто хозяин животных – неизвестно.

- Они уже не первый раз гуляют так, их и в мороз выгоняли гулять. В начале февраля они неделю гуляли по саду и дороге, у людей еду просили. Уже б лучше в зоопарк забрали их, - комментируют мариупольцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На рынке в Донецке повадилась старушка воровать одежду

Пожилую женщину задержала продавщица (подробнее)