На рынке в Донецке повадилась старушка воровать одежду

Задержанную бабушку (справа) доставили в полицию. Фото: vk.com/fila.brasileiro

На вещевом рынке «Сокол» в Донецке продавщица задержала старушку, которая украла у нее товар. Эта история, о которой рассказала Татьяна в одной из групп, сразу стала хитом соцсетей.

- Несколько дней подряд я обнаруживала, что у меня пропадает дорогой товар. Сначала были украдены штаны с пижамы (сняты с тремпеля), а через 2 дня был украден верх пижамы. На следующий день уже были украдены штаны со второй пижамы. Я была очень расстроена, - поделилась продавщица.

После этого она усилила бдительность. И вот зашла к ней в магазин бабуля. У нее был пустой пакет. А через минуту пакет у старушки чудесным образом оказался полным. Тогда продавщица перегородила выход. Бабуля, увидев такое, быстро достала из-за пазухи одну вещь и швырнула ее обратно на полку. Достала из пакета вторую и швырнула на пол. Направилась к выходу. Продавщица позвала на помощь соседей. Втроем они едва удержали довольно крепкую бабушку до прихода охраны.

- По дороге в райотдел полиции бабка мне угрожала. Сказала, что обольет мазутом мне товар, если я выложу ее фото в Интернете, - сообщила продавщица.

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