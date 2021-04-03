В Донбассе украинские пограничники нашли у женщины паспорт ДНР

В поездки на Украину лучше не брать с собой документы ДНР. Фото: ГПСУ

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» украинские пограничники во время досмотра обнаружили паспорт ДНР у женщины, которая ехала из Донецка на Украину. Чтобы стражи кордона «закрыли глаза» на нарушение, владелица документа предложила им взятку – 4 тысячи гривен (более 10 тысяч рублей).

Пограничники, видимо, побоялись, что кто-то из них «заложит» начальству или в СБУ. Поэтому задержали женщину и задокументировали попытку подкупа. Теперь нарушительницу привлекут к ответственности по статье 369 УК «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». А это штраф от 17 тысяч до 68 тысяч гривен, или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.

Поэтому совет для тех, кто едет на Украину – не берите с собой документы ДНР. А если попались, то не пытайтесь откупиться - пограничники боятся друг друга.

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