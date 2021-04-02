Погода в Донецке: 3 апреля весь день будет идти мелкий дождь

К вечеру дождь может усилиться Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Донецкой Народной Республике 3 марта обещает быть пасмурной. Почти весь день будет идти мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет колебаться от +3 до +9 градусов тепла. Несмотря на дождь, ветер умеренный. Скорость воздушных потоков составит 5 – 8 метров в секунду, возможны порывы до 11 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 3 апреля отмечается день памяти святого Кирилла, епископа Катанского. Если в этот день при восходе солнца в небе наблюдаются красные круги, то год обещает быть плодородным. С этого времени начинают набухать почки смородины. Появляются белые трясогузки.

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