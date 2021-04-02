Коронавирус в ДНР выявили еще у 145 человек

на лечении от COVID-19 находятся 5940 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Врачи в ДНР зафиксировали очередной прирост больных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки на лечение поступили еще 145 человек с таким диагнозом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— За 1 апреля проведено 424 исследования, из них выявлено 132 случая заболевания (31,1%) и у 13 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в ДНР выявили 29 373 случая заражения, из них на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 5940 пациентов, выписаны 21 176 человек, летальных случаев – 2257. Также в их числе есть пациенты, которые повторно заразились коронавирусной инфекцией. За все время таких случаев было 602.

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