Погода в Донецке на день: 2 апреля температура воздуха прогреется до +16

В пятницу, 2 апреля, погода в столице Донецкой Народной Республики будет теплой. По прогнозу синоптиков температура воздуха будет колебаться от 2 градусов выше ноля до +16.

- Утро в Донецке было безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным, - говорится в сообщении синоптиков.

Утром температура воздуха покажет +3 градуса, днем столбик термометра подымится – до +16 градусов, вечером столбик термометра зафиксирует +14 градусов.

Скорость ветра до 3,4 метра в секунду.

Народный прогноз: Наши предки в этот день с утра выносили из домов на улицу красочные льнотканные изделия, развешивали их на заборах, воротах, калитках, украшали ветви берёз. В это время бывают первые грозы.

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