В ДНР отреагировали на призыв Киева к очередному перемирию

Наталья Никонорова сделала заявление. Фото: МИД ДНР

Глава украинской делегации на Минской площадке Леонид Кравчук предложил согласовать «пасхальное перемирие». Министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова заявила, что еще 22 июля 2019 года уже вступило в силу бессрочное перемирие.

- Восемь месяцев назад были прописаны и согласованы параметры и меры, необходимые для обеспечения реального перемирия на земле. Необходимо просто их выполнять, - сказала Никонорова.

Министр отметила, что представители Киева пытаются откатить переговорный процесс в те времена, когда перемирия заключались к каким-то праздникам и прочим датам и носили временный характер, что, кстати, противоречило даже пункту 1 Комплекса мер.

- Республики перемирие и меры по его усилению соблюдают, - подчеркнула Наталья Никонорова. - Соответствующие приказы были не только изданы, но даже опубликованы на наших ресурсах. Наша позиция честная и открытая. А вот Украина регулярно искажает и нарушает все договоренности по этому поводу, да еще развивает в СМИ самопиар на тему призывов к заключению очередных перемирий.

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