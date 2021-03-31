Украина пытается выдавить ДНР и ЛНР из переговоров на Минской площадке

Глава МИД ДНР сделала заявление. Фото: МИД ДНР

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что представители Украины в Контактной группе сознательно прилагают все усилия для нивелирования существующего формата и смысла Контактной группы путем выдавливания Республик из переговоров

- Сегодня мы услышали объявление главы украинской делегации о том, что он принял решение назначить некоего советника по «консультациям с представителями Донбасса», - рассказала Никонорова. – На вопросы от Республик о том, каковы будут полномочия нового участника переговоров, в чем будут заключаться его функции и для каких задач предлагается взаимодействовать представителям Донецка и Луганска с указанным человеком, Кравчук ответить не смог.

Никонорова отметила, глава украинской делегации попытался объяснить смысл своей идеи, однако безуспешно.

- Координатор от ОБСЕ в политподгруппе Хайди Грау в этой связи попросила украинскую сторону не позднее 8 апреля представить письменное обоснование инициативы Киева, - сказала Наталья Никонорова.

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