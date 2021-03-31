В ДНР назвали бессмысленной новую инициативу Леонида Кравчука

Министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова. Фото: МИД ДНР

Украина продолжает всячески затягивать переговорный процесс по Донбассу. Вместо того, чтобы выполнять уже утвержденные договоренности, представители Киева предлагают их «переподтвердить».

- Господин Кравчук (руководитель украинской делегации в Контактной группе, - авт.) сегодня решил побить все рекорды в пафосности, но бессмысленности инициатив. Так, он призвал участников к согласованию некой формулировки, которая должна якобы переподтвердить приверженность сторон Мерам по усилению режима прекращения огня с определенной даты и установленного времени, - отметила полномочный представитель ДНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

Глава внешнеполитического ведомства ДНР отметила, что Украина неоднократно пытается применить такой прием вместо последовательного выполнения существующих договоренностей.

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