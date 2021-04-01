1 апреля в Донецке будет по-весеннему тепло и солнечно

Весна отвоевывает свои позиции Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Утро в столице Донецкой Народной Республики порадует жителей ясной погодой, которая продержится на протяжении всего дня. Осадков не предвидится.

Столбики термометров покажут 4-6 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется до 14 градусов тепла, обещают синоптики.

Ветер восточный, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751- 748 мм ртутного столба.

1 апреля в народе вспоминают мучеников Хрисанфа и Дарью. В это время года приходится обходить грязь, искать проходы между проталинами, поэтому предки говорили: «На Дарью проруби мутятся». Если ночью не видно звезд, можно ожидать теплой погоды. А если день ветреный, то и весь год будет таким.

Читайте также

Прогноз погоды в Донецке на апрель: Что обещают синоптики

«Комсомолка» выяснила, порадует ли нас прогноз погоды в Донецке на апрель – середину весны (подробнее)