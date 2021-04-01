1 апреля в Донецке будет по-весеннему тепло и солнечно

Весна отвоевывает свои позиции
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Утро в столице Донецкой Народной Республики порадует жителей ясной погодой, которая продержится на протяжении всего дня. Осадков не предвидится.
Столбики термометров покажут 4-6 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется до 14 градусов тепла, обещают синоптики.
Ветер восточный, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751- 748 мм ртутного столба.
1 апреля в народе вспоминают мучеников Хрисанфа и Дарью. В это время года приходится обходить грязь, искать проходы между проталинами, поэтому предки говорили: «На Дарью проруби мутятся». Если ночью не видно звезд, можно ожидать теплой погоды. А если день ветреный, то и весь год будет таким.
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