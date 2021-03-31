Киев отказался гарантировать безопасность на КПВВ у Золотого

Украинская сторона не видит целесообразным предоставлять гарантии безопасности на круглые сутки. Фото: Штаб «ООС»

Украинская сторона отказывается нести ответственность за жизнь и здоровье людей на готовящемся к открытию пункте пропуска с ЛНР, поэтому не предоставляет круглосуточных гарантий безопасности. Это стало известно после проведения заседания минской подгруппы по гуманитарным вопросам, где интересы Луганской Народной Республики представляет руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

- В вопросе открытия пункта пропуска «Первомайск-Золотое» украинская сторона не видит целесообразным предоставлять гарантии безопасности на круглые сутки, - рассказала она.

При этом Кобцева уточнила, что со своей стороны представители Луганской Народной Республики такие гарантии предоставили в полном объеме. Чего не дождались от Киева.

- Мы получили от СЦКК Украины только подтверждение на часы работы пункта пропуска, - заявила она.

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