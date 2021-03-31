«У нас хотели отобрать русский язык»: Денис Пушилин назвал предпосылки войны в Донбассе

Глава Республики уверен: спирали истории иногда повторяются. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня Денис Пушилин побывал с рабочей поездкой в Горловке, где посетил урок истории в школе №52. Об этом сообщает пресс-служба руководителя Донецкой Народной Республики.

Обсуждая с учащимися события времен Переяславской рады, он сравнил их с конфликтом в Донбассе. Глава ДНР напомнил, что именно предшествовало нынешней войне и было камнем преткновения во взаимоотношениях Киева и Донецка.

- У нас хотели отобрать русский язык, на котором мы разговаривали с рождения. Определенные предпосылки были задолго до этого - когда, к примеру, фильмы стали показывать только на украинском. Мы понимали этот язык - но всегда плохо, когда заставляют, - рассказал руководитель Республики.

Денис Пушилин также проверил результаты восстановления учебного заведения после обстрелов 2014-2015 годов. Он указал на необходимость продолжить ремонт - привести в порядок фасад и заменить в здании окна.

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