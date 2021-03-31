Донецкий политолог о продлении мандата миссии ОБСЕ: «Без них ситуация на линии соприкосновения радикально ухудшится»

Наблюдатели миссии ОБСЕ останутся в Донбассе еще на год - решение принято в последний момент. ФОТО: Сайт ОБСЕ

31 марта мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и в Донбассе продлен еще на год.

Свое мнение «КП» высказал донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

- Отношение к сотрудникам ОБСЕ на Донбассе неоднозначное. Люди перекрывали дороги , по которым ехали наблюдатели, требовали посмотреть на разрушенные снарядами ВСУ дома. Наблюдателей называли «слепыми кротами» за нежелание однозначно обвинить в происходящем украинских военных. На магазинах, торгующих очками, даже саркастические объявления висели – сотрудникам ОБСЕ скидка, - вспоминает политолог.

Однако, по его словам, мониторинговая миссия ОБСЕ и миссия Международного комитета Красного Креста - единственные признанные миром наблюдатели за происходящем на Юго-востоке Украины.

- С учетом воинственной риторики официального Киева, их присутствие необходимо. Они бывают в обстреливаемых районах, видят разрушения и рассказывают о них миру. Гуманитарную помощь привозят, что для населения важно, - считает Кузьменко. – Без них ситуация на линии соприкосновения радикально ухудшится.

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