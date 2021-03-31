Киев не объяснил, почему не пропускает гуманитарные грузы в ДНР

От Украины требуют разъяснений по поводу блокировки поставок гуманитарной помощи в Донбасс Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Представители Украины в переговорном процессе не смогли объяснить, чем пропускной пункт «Еленовка» в Донбассе представляет угрозу для проезда гуманитарных грузов. Об этом сообщила представитель Республики в минской подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

- Представители Украины не смогли внятно объяснить, по какой причине уже более месяца блокируют доставку гуманитарных грузов в ДНР через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка», - рассказала Морозова.

Она напомнила, что ранее украинская сторона ссылалась на «проблемы с безопасностью» в районе Еленовки.

- Однако пропуску гражданского населения через указанный пункт Украина не препятствует. Прокомментировать, почему данную территорию Киев считает опасной для гумконвоев, но при этом безопасной для людей, переговорщики не смогли, - добавила омбудсмен.

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