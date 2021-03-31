В ЛНР зарегистрировали 3 летальных случая от COVID-19

Болезнь опасна своими осложнениями Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в Луганской Народной Республике от коронавирусной инфекции скончались еще три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

В ведомстве уточнили - согласно последним данным, с начала пандемии в Республике зарегистрированы уже 320 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус нового типа.

Всего по состоянию на 31 марта медики Луганской Народной Республики диагностировали 3 682 факта заражения жителей этой инфекцией.

- Причем полностью выздоровели и были выписаны из больниц с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 3 056 человек от общего числа заболевших, - рассказали в министерстве здравоохранения.

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