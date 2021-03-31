Миссия ОБСЕ будет работать в Донбассе еще год

Наблюдательна миссия ОБСЕ начала свою работу в Донбассе 21 марта 2014 года. Фото: osce.org

ОБСЕ продлила мандат наблюдательной миссии в Донбассе еще на год. В Стокгольме подтвердили решение Постоянного совета организации о продлении работы и утверждении бюджета миссии до 31 марта 2022 года. Об этом сообщила председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

- Я приветствую достижение консенсуса по бюджету и мандату крупнейшей полевой операции ОБСЕ - Специальной мониторинговой миссии на Украине. Текущий мандат завершился 31 марта. Государства-участники несколько недель работали над достижением консенсуса по продлению мандата, но представители одной страны сообщали, что еще не получили соответствующих инструкций своего правительства, - цитирует Линде ТАСС.

По ее словам, наблюдательная миссия способствует разрешению конфликта в Донбассе «путем мониторинга и отчетности о ситуации с безопасностью на Украине».

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