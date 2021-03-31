В ДНР привили от коронавируса больше шести тысяч воспитателей и учителей

Педагоги подошли к вопросу иммунизации со всей серьезностью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 6 000 работников образования прошли вакцинацию от COVID-19 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки ДНР.

- Всего по образовательной отрасли от COVID-19 привились свыше 6 тысяч человек. Педагоги относятся к этому вопросу с особой серьезностью, так как чувствуют ответственность не только по отношению к себе и близким, но и к тем, кого обучают, а также к коллегам и людям, с которыми общаются по роду своей деятельности, - отметили в ведомстве.

Напомним, что что вакцинация российским препаратом «Спутник V» стартовала в ДНР с 1 февраля. Как заявил лидер государства Денис Пушилин, планируется, что до конца этого года прививку от коронавируса сделают около миллиона жителей Республики.

Читайте также

В ДНР с 1 апреля на 30 процентов подорожает проезд в автобусах пригородных и междугородных маршрутов

Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики (подробнее)