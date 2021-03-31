В ДНР за сутки коронавирус унес жизни семи человек

Коронавирус - коварное заболевание, способное поражать многие органы и системы в организме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти 150 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией подтвердили в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Медики провели 465 исследований, из них выявлены 128 случаев заболевания, а у 21 пациента диагноз «COVID-19» был установлен клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

Там также уточнили, что в указанный период 36 пациентов были выписаны из больниц после полного выздоровления, 7 человек скончались от болезни. Кроме того, результаты экспресс-тестов показали, что 48 жителей переболели коронавирусом нового типа раньше.

С учетом последних данных, в Донецкой Народной Республике выявлены и подтверждены 29 099 случаев COVID-19. Продолжают лечиться 5 777 пациентов, выздоровели 21 080 людей, скончались от ковида 2 242 человека.

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