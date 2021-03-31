Киев озвучил новую версию гибели своих военных под Горловкой

Украинская сторона продолжает проявлять непоследовательность в своих заявлениях и действиях. Фото: штаб «ООС»

На очередном раунде переговоров минской подгруппы по безопасности замминистра обороны Украины Александр Полищук неожиданно озвучил новую версию событий, которые привели к потерям ВСУ под Горловкой. Об этом рассказал официальный представитель ДНР в подгруппе Алексей Никоноров.

26 марта Киев сообщил о гибели 4-х и ранении 2-х своих военнослужащих в районе поселка Шумы к северу от Горловки. Изначально утверждалось, что причиной потерь якобы стал минометный обстрел со стороны ДНР. Но Управление Народной милиции Республики это утверждение опровергло.

Теперь украинская сторона выдвинула новые предположения. Полищук внезапно заявил, что группа саперов ВСУ понесла потери от снайперского огня, чем очень удивил всех участников встречи, включая представителей РФ и миссии ОБСЕ.

- Чем мотивирована такая непоследовательность в позиции украинской стороны, присутствующим узнать так и не удалось, - не менее удивлен и Алексей Никоноров.

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