С 1 апреля в ЛНР запретили вылов рыбы и раков

Для любителей порыбачить отвели специальные места Фото: Михаил ФРОЛОВ

С завтрашнего дня в Луганской Народной Республике временно запрещена добыча всех видов водных биоресурсов. Об этом сообщили в Минприроды ЛНР.

- Установлен запрет на лов в период нереста рыбы и размножения других водных биоресурсов в весенне-летний период, - рассказали в ведомстве.

В реках и коренных водах запрет действует с 1 апреля по 20 мая, в водохранилищах и прудах - с 1 апреля по 10 июня, в придаточных водоемах - с 1 апреля по 30 июня.

Раков нельзя вылавливать во время их воспроизводства с 1 апреля по 30 июня, а также с 20 августа по 30 сентября, когда идет линька.

Однако не все так категорично. В министерстве указали перечень мест, где разрешена любительская ловля рыбы.

- Разрешается любительское рыболовство на специально определенных участках водоемов, не являющихся нерестовыми участками рыбы, одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком или спиннингом (для блеснения) с берега, - уточнили в Минприроды.

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