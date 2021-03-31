Украине не удалось вытеснить общественников Донбасса из переговорного процесса

Голос Донбасса в Киеве пока не слышат или не хотят слышать Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Несмотря на попытки Киева исключить представителей Республик Донбасса из переговорного процесса, их работа продолжится. Об этом заявила пресс-служба делегации ДНР на Минских переговорах.

Как стало известно, на прошедшем заседании минской подгруппы по гуманитарным вопросам украинской стороне не понравилось присутствие общественных экспертов ЛНР. Киевские делегаты заявили, что представители Республик являются приглашенными и предложили проводить дальнейшие встречи в составе Украины, ОБСЕ и РФ. Притом, что координатор подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш неоднократно заявлял, что все присутствующие являются равноправными члены переговоров.

Часть заседания пришлось объявить «неформальной», поскольку украинские представители отказывались продолжать работу. В итоге сторонам все же удалось прийти к консенсусу, который делегация ДНР предложила на Минской площадке еще две недели назад.

- В заседаниях рабочих групп могут принимать участие только официальные представители делегаций без общественных экспертов, - пояснили его суть в пресс-службе.

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