«Комсомольская правда» в Донбассе: Что почитать в газете за 1 апреля

«Комсомольская правда» выходит в Донбассе четыре раза в неделю Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

1 апреля выходит еженедельный выпуск «КП» - Толстушка. И там будет много интересных материалов. Среди них – история молодого донецкого врача, который на фронте борьбы с коронавирусом буквально спас небольшой городок и по праву стал «Человеком года» в ДНР.

В этом номере – интересный материал о том, за что Сталину пришлось извиниться перед учителем сына. А ведь мог и расстрелять!

Наших читателей порадуем астропрогнозом на апрель, и расскажем в нашем медицинском детективе о том, кто на самом деле профессор Преображенский из «Собачьего сердца».

Напомним, «Комсомольская правда» выходит в Донбассе четыре раза в неделю. Это единственная ежедневная газета в нашем регионе и там тоже есть что почитать!.

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