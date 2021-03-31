В Макеевке жители воровали сахар с упавшей в реку фуры

Макеевчане собирали сахар в пакеты и даже находили уцелевшие мешки. Скриншот видео/t.me/Chp_donetsk

29 марта по улице Магистральной в Горняцком районе Макеевки произошло крупное происшествие. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Водитель грузового автомобиля DAF, двигаясь по направлению из Донецка в Горловку, не справился с управлением и совершил съезд в реку Грузская, - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадал 50-летний водитель. Десятки мешков с сахаром вылетели из кузова в сторону кабины и буквально снесли ее. Мужчину госпитализировали в больницу Макеевки. Спасатели МЧС установили осветительную установку на время проведения работ по перегрузке груза в другой автомобиль.

Но после операции по спасению возле фуры оставалось еще много сахара в мешках и россыпью. Чем и воспользовались местные жители.

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