Мошенник за 150 тысяч рублей пообещал жительнице Донецка «помощь» в оформлении пенсии на Украине

Стражи порядка в течение нескольких часов после заявления потерпевшей задержали мошенника. Фото: МВД ДНР
В Донецке сотрудники Кировского райотдела полиции задержали мужчину, который распространял в социальных сетях информацию о содействии за вознаграждение в оформлении и переоформлении пенсии на территории Украины. Но на самом деле свои обещания не выполнял. Одна из потерпевших обратилась к стражам порядка.
- Мужчина завладел деньгами на сумму 150 тысяч рублей. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД ДНР.
После задержания дончанин сознался, что не собирался выполнять взятые на себя обязательства. Следственным отделением Кировского райотдела МВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК ДНР (мошенничество).
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