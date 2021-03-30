В Донецке отец оставил на улице пятилетнего ребенка и отправился пить водку

О брошенном ребенке в полицию сообщили неравнодушные жители. Фото: МВД ДНР

37-летнего жителя Калининского района Донецка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Подробности рассказали в пресс-службе райотдела полиции.

В дежурную часть Калининского райотдела полиции обратились местные жители, которые сообщили, что в вечернее время малолетний ребенок находится один на улице.

- Выяснилось, что отец ребенка, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, оставил сына 2015 года рождения около продуктового магазина, а сам направился распивать спиртное, - сказали в полиции.

Теперь за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей - (ст. 184 КоАП) нерадивого папашу ждет штраф – от 1700 до 3400 рублей. Конкретный размер наказания определит суд.

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