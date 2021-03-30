В ДНР собираются поднять минимальную зарплату на 23 процента

В ДНР МРОТ не менялся с января 2020 года. Фото: МВД ДНР

В ДНР рассматривается вопрос о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 23 процента. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Правительства Республики.

- Правительством инициировано внесение проекта закона в Народный Совет ДНР, – говорится в сообщении.

Сейчас МРОТ составляет 6065 рублей. После принятия поправки он увеличится до 7460 рублей.

Тем временем, в соседней республике – в ЛНР – минималка уже выросла с 1 января на 28% - до 7883 рублей. На такой же процент повысились и базовые оклады (тарифные ставки) бюджетников. Размер первого тарифного разряда сейчас составляет 7 885 рублей, а в ДНР – только 7 461 рубль (повысили на 23%).

Кстати, Правительство ЛНР уже в начале марта приняло постановление об увеличении с 1 июля базовых окладов еще на 28%. Размер первого тарифного разряда у бюджетников составит 10 093 рубля.

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