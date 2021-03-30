В Старобешевском районе убили четырех жителей

Сотрудники Старобешевского райотдела МВД проводят мероприятия по раскрытию резонансного преступления. Фото: МВД ДНР

Кровавая драма разыгралась в одном из сел Старобешевского района. В частном доме были обнаружены тела местных жителей с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

- Прибывшие по вызову сотрудники полиции нашли четыре трупа, — говорится в сообщении.

Также в одной из комнат находилась трехлетняя девочка, она была в шоковом состоянии. После осмотра медработниками ребенок будет передан органам опеки.

Сейчас сотрудники МВД проводят мероприятия по раскрытию резонансного преступления.

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