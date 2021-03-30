Под огонь украинских карателей попали Зайцево, Александровка и Саханка

Территорию ДНР обстреливали на севере, в центре и на юге. Фото: НМ ДНР
В Народной милиции ДНР сообщили, что за минувший день ВСУ совершили четыре огневые провокации.
На Горловском направлении боевики 10-й горно-штурмовой бригады по приказу комбрига Котлика открыли минометный огонь по району Зайцево. Было выпущено 2 мины калибром 82 мм.
На Донецком направлении наблюдателями НМ ДНР зафиксирована беспорядочная стрельба на позициях 28-й отдельной механизированной бригады в районе поселка Тарамчук в Марьинском районе. Кроме того, боевики 3-го батальона этой бригады по личному приказу комбрига Марсенко обстреляли из РПГ и стрелкового оружия поселок Александровка на юго-западе Донецка.
На Мариупольском направлении морпехи 36-й бригады по приказу комбрига Гнатова вели огонь из автоматических гранатометов с позиций в районе села Широкино по району села Саханка. Было выпущено 20 гранат.
Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей и защитников ДНР не пострадал.
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