Под огонь украинских карателей попали Зайцево, Александровка и Саханка

Территорию ДНР обстреливали на севере, в центре и на юге. Фото: НМ ДНР

В Народной милиции ДНР сообщили, что за минувший день ВСУ совершили четыре огневые провокации.

На Горловском направлении боевики 10-й горно-штурмовой бригады по приказу комбрига Котлика открыли минометный огонь по району Зайцево. Было выпущено 2 мины калибром 82 мм.

На Донецком направлении наблюдателями НМ ДНР зафиксирована беспорядочная стрельба на позициях 28-й отдельной механизированной бригады в районе поселка Тарамчук в Марьинском районе. Кроме того, боевики 3-го батальона этой бригады по личному приказу комбрига Марсенко обстреляли из РПГ и стрелкового оружия поселок Александровка на юго-западе Донецка.

На Мариупольском направлении морпехи 36-й бригады по приказу комбрига Гнатова вели огонь из автоматических гранатометов с позиций в районе села Широкино по району села Саханка. Было выпущено 20 гранат.

Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей и защитников ДНР не пострадал.

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