Погода в Донецке: 30 марта температурный фон составит +6…+9 градусов

По прогнозам синоптиков, 30 марта в Донецке будет по-весеннему тепло Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погода в Донецке и Донецкой Народной Республике на 30 марта обещает быть по-весеннему теплой и солнечной. Утро и вечер будут ясными, днем на небе появятся на небе облака. Осадки в этот день не предвидятся.

Температурный фон в середине дня составит +6…+9 градусов по Цельсию. Ощущаться также будет примерно +6...+7 градусов. Ветер восточный, умеренный. Скорость воздушных потоков составит 3-8 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 30 марта отмечается день памяти преподобного Алексея. По погоде в это время предсказывали, какая будет весна и лето. Если 30 марта тепло, то весна будет такой же и наоборот. Большие ручьи от тающего снега предвещают мокрое лето.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почти 250 тысяч жителей ДНР стали гражданами России

Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин (подробнее)