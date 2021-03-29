В ДНР впервые выпустили спирт класса «Альфа» из ржи

Спирт «Альфа» из ржи уже начали использовать при изготовлении алкогольных напитков в ДНР Фото: Иван МАКЕЕВ

Государственное предприятие «Спирт Донбасса» освоило новую технологию для изготовления алкогольных напитков из ржи. Уже была выпущена первая партия спирта класса «Альфа» на основе этого сырья. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил директор предприятия Виталия Рождественский.

— Нам была поставлена задача изготовить спирт, обладающий максимально мягким вкусом, так как по наблюдениям маркетологов наш потребитель более лоялен к мягким водкам, — рассказал Рождественский.

В процессе производства возникли сложности. Поскольку раньше предприятие с рожью не работало. Оказалось, что на этапе замеса зерно становилось вязким, но по наводке коллег из за рубежа эту проблему удалось решить. Так что в дальнейшем производители намерены выпустить новые виды продукции специально под данный сорт спирта.

— Органолептическая оценка нового спирта очень высокая и, в целом, составляет 9,45 при максимально возможном результате в 9,50. В нашей практике никогда не было такой высокой оценки, — добавил Рождественский.

Эксперты оценивали спирт на внешний вид, вкус и аромат. Они отметили, что запах у продукта не резкий, он обладает приятным вкусом и содержит минимальное содержание примесей. Спирт может похвастаться отсутствием метанола. Повторить подобное могут только единицы спиртзаводов на всем постсоветском пространстве.

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