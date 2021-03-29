В ДНР повторно COVID-19 заболели 463 жителя

С начала пандемии в ДНР было зарегистрировано 28 697 заболевших коронавирусной инфекцией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР в минувшие сутки исследования на заболевание COVID-19 не проводились. Это связано с плановой санитарной обработкой лаборатории.

— За сутки выявлено 43 случая пневмоний, на 23 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 26. Всего на лечении 980 пациентов с пневмониями, из них 495 на кислородной поддержке (+9 за сутки), — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии в ДНР было зарегистрировано 28 697 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них на лечении находятся 5496 пациентов, выписаны 20 972 человек, летальных случаев – 2229. Кроме того, еще 463 человека повторно заразились COVID-19.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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