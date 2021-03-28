ВСУ препятствовали работе ОБСЕ в Донбассе

ВСУ продолжают препятствовать работе ОБСЕ. Фото: Штаб ООС

Вооруженные формирования Украины продолжают препятствовать работе ОБСЕ в Донбассе. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы для глушения беспилотного летательного аппарата Специальной мониторинговой миссии в районе поселка Новолуганское.

- В зоне ответственности 59-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Новолуганское зафиксирована работа станции «Буковель-АД» мобильной группы 305-го отдельного батальона РЭБ по подавлению каналов управления и навигации БПЛА миссии ОБСЕ, - говорится в сообщении.

В Народной милиции ЛНР рассказали, что ранее в Новолуганском наблюдатели ОБСЕ фиксировали размещение четырех единиц бронетехники ВСУ, а также установку саперами 59-й бригады минно-взрывных заграждений с использованием мин ПМН-2 и ТМ-62, угрожающих жизни и здоровью населения.

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