ВСУ готовят постановочные обстрелы у Катериновки

ВСУ готовят постановочные сюжеты. Фото: Штаб ООС

Украинская армия организует постановочные обстрелы у села Катериновка для сюжетов средств массовой информации незалежной. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Командир 92-й бригады Павел Федосенко прибыл в 1-й механизированный батальон соединения в районе Золотого, где встретился с журналистами украинского телеканала «5 канал», прибывшими туда для подготовки постановочных видеосюжетов, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что украинский комбриг попросил журналистов не касаться в видеосюжете темы резонансного обстрела населенного пункта Золотое-5, а обвинить Народную милицию ЛНР в огневых провокациях.

- Федосенко пообещал съемочной группе организовать эти провокации, но в районе населенного пункта Катериновка, для чего ранее во 2-й механизированный батальон им были направлены офицеры штаба 92-й бригады, - сказали в Управлении НМ ЛНР.

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