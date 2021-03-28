ВСУ накрыли поселок окраину минометным огнем

Украинская армия продолжает обстрелы ДНР и ЛНР. Фото: Штаб ООС

Военнослужащие вооруженных формирований Украины обстреляли окраину Горловки. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Украинские военные обстреляли западную окраину Горловки из минометов калибром 120 миллиметров, - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что огонь был открыт в 12.30 со стороны населенного пункта Шумы.

- Противник выпустил три мины калибром 120 миллиметров, - сказали в представительстве ДНР в СЦКК.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об увеличении числа обстрелов территории ДНР со стороны украинской армии.

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