Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 марта 2021 1:06

Синоптики обещают 28 марта в Донецке до 9 градусов тепла

При этом весь день в столице Республики продержится пасмурная погода
Ирина ДМИТРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий

Осадков не будет, говорят синоптики

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Уже с утра небо в Донецке будет затянуто облаками, и пасмурная погода продержится в столице Республики до самого вечера. При этом осадков не будет, обещают синоптики.

Утром температура воздуха составит 1-3 градуса тепла, днем воздух прогреется до 8-9 градусов по Цельсию.

Ветер преимущественно северо-западный, до 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753-754 мм ртутного столба.

28 марта в народе почитают память мучеников Агапия, Пуплия и других. Погоду этого дня можно определить по воде и птицам. В давние времена заметили: если весенние ручьи текут медленно - год предстоит тяжелый. Если же в этот день прилетают чайки - можно смело ожидать тепла.

Читайте также

В Донецке поздравили с Днем театра работников муздрамы

Любителей театральной сцены поблагодарили за многолетний безупречный труд (подробнее)