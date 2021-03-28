Футболисты из молодежной сборной ДНР впервые сыграют матч за пределами Республики

В Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) с недавнего времени рассматривает возможность проведения в ДНР футбольных матчей с участием своих сборных. Фото: ДАН

Юные футболисты из ДНР примут участие в международном матче в Крыму. Там они встретятся на одном поле со спортсменами из севастопольской сборной. Об этом сообщили в пресс-службе Футбольного союза Донецкой Народной Республики.

- Этот матч будет для молодежной сборной ДНР пятым за всю историю. И впервые за пределами Республики. Предыдущая и единственная международная игра была весной 2016 года. Тогда наша «молодежка» в Донецке сыграла вничью 1:1 со сверстниками из ЛНР. И вот спустя пять лет уже другое поколение футболистов будет представлять Республику на международном уровне, - рассказали в организации.

Там также уточнили, что в Крым отправились 16 футболистов ДНР вместе с тренером Игорем Королем. Игра пройдет 28 марта в Севастополе на стадионе «Юность».

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