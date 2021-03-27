В Донецке поздравили с Днем театра работников муздрамы

После церемонии награждения коллектива прошел традиционный капустник, детали которого не раскрывали до последнего момента. Фото: muzdrama.ru

В Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени Бровуна отметили профессиональный праздник. Любителей театральной сцены поздравили первые лица Республики. Об этом сообщили в пресс-службе муздрамы.

- Сегодня театр не только держит марку, но постоянно развивается, находится в поиске. И ваша слаженная работа позволяет добиваться тех результатов, которые вы демонстрируете не только в Донецкой Народной Республике, но и за ее пределами, - отметил председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.

Нагрудным «Знаком Почета» III степени была отмечена работа гендиректора-художественного руководителя театра Натальи Волковой. Обращаясь к коллегам, она подчеркнула, что их сила - в сплоченности и любви к искусству.

- Мы с вами имеем огромное счастье - служить людям, которые сюда приходят. Знаю, что многие из вас не просто любят театр, для вас он - смысл жизни, - сказала Волкова.

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